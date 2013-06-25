В Японии парламентарий покончил с собой из-за сообщения в блоге

Полиция рассматривает версию о самоубийстве и связывает случившееся с недавним скандалом вокруг записи парламентария в его блоге, сообщает РИА Новости.

В начале июня 56-летний Коидзуми поделился с блог-сообществом своим возмущением по поводу приема, оказанного ему в одной из больниц. Его вызвали для оплаты медицинских услуг, назвав номер его очереди, и лишь затем - по имени. Коидзуми назвал такое обращение тюремным. Крайнюю степень раздражения у него вызвало и то, что сотрудник больницы пригласил его подойти к окошку кассы вместо того, чтобы самому выйти, поблагодарить за оплату медицинских услуг на значительную сумму (около 150 долларов) и принять у него деньги, не заставляя подниматься с кресла. Депутат пояснил, что при покупке товаров на такую сумму в любом магазине продавец сам вышел бы из-за стойки и принял деньги, благодаря клиента в самых изысканных выражениях. Коидзуми сообщил, что поведение персонала больницы настолько оскорбило его, что он ушел, не заплатив.

Запись в блоге Мицуо Коидзуми вызвала шквал критики в его адрес со стороны читателей. На прошлой неделе он был вынужден специально созвать пресс-конференцию и публично извиниться за поведение, недостойное общественного деятеля, а также заверить, что счета за лечение были им оплачены на следующий день.

Незадолго до смерти Коидзуми жаловался родным на отсутствие аппетита и апатию.