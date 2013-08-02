Госдеп США заявляет, что Аль-Каида планирует на август новые теракты
Террористическая группировка "Аль-Каида" планирует теракты в течение августа на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявляет госдепартамент США.
"Террористы могут выбрать разные способы, чтобы атаковать как государственные, так и частные объекты. Гражданам США стоит помнить о возможности терактов на объектах транспорта и туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».
По данным госдепартамента, нападения могут быть организованы с Аравийского полуострова. Предупреждение действует до 31 августа.
Власти США призывают соотечественников принимать меры предосторожности во время путешествий, регистрироваться в консульских службах перед поездками.
"Мы продолжаем тесно работать с другими странами против угрозы международного терроризма и обмениваемся информацией, чтобы предотвращать террористические атаки", - заявляет госдеп.