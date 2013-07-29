СМИ: К протестующим сторонникам Мурси присоединились боевики Аль-Каиды
17:22, 29 июля 2013Мир
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К бесстрочным акциям протеста сторонников свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси в центре Каира присоединились боевики Аль-Каиды.
К протестующим присоединились боевики / Фото: nato.int
Боевики "Аль-Каиды" присоединились к протестующим в районе площади ан-Нахда в Каире, где находятся сторонники движения "Братья-мусульмане", передает Росбалт.
Как сообщается, на подступах к площади демонстранты уже возвели настоящие оборонительные заграждения из мешков с песком, кирпича и металлоконструкций.
Власти Египта просили участников акций на Рабиа аль-Адавия и ан-Нахда разойтись по домам, но те не собираются прислушиваться к просьбам военных.
Как сообщал УНИАН, сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".
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