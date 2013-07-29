СМИ: К протестующим сторонникам Мурси присоединились боевики Аль-Каиды

Боевики "Аль-Каиды" присоединились к протестующим в районе площади ан-Нахда в Каире, где находятся сторонники движения "Братья-мусульмане", передает Росбалт.

Как сообщается, на подступах к площади демонстранты уже возвели настоящие оборонительные заграждения из мешков с песком, кирпича и металлоконструкций.

Власти Египта просили участников акций на Рабиа аль-Адавия и ан-Нахда разойтись по домам, но те не собираются прислушиваться к просьбам военных.

Как сообщал УНИАН, сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".