На фоне протестов правительство Туниса собралось на экстренное заседание

На экстренном заседании обсуждались действия власти в ответ на протесты с требованиями отставки правительства, однако, о каких-то конкретных шагах правительства после заседания не сообщалось, пишет Радио Свобода.

Сегодня утром власти Туниса объявили главную площадь столицы страны, города Туниса, перед зданием парламента «закрытой военной зоной» после того, как вчера вечером на ней собрались около 25 тысяч противников, и сторонников правительства, и полиции едва удалось оградить их друг от друга баррикадами.

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Позавчера полиция с помощью раздражающего газа разогнала демонстрацию протеста, которая возникла после похорон Мухаммада Бергамо, убитого на прошлой неделе светского оппозиционера к умеренной исламистской власти Туниса. Он стал уже вторым оппозиционным политиком такого направления, убитым за последние полгода.

Критики заявляют, что умеренная исламистская власть во главе с партией «Ан-Нагда» («Возрождение») не способна удержать под контролем исламистских экстремистов или даже подыгрывает им. Оппозиция требует отставки нынешнего правительства и создания «правительства национального спасения».

Массовые демонстрации протеста после убийства в феврале оппозиционера Шокри Белаида привели тогда к смене правительства в Тунисе.