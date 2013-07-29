Армия Туниса объявила центральную площадь столицы закрытой военной зоной

Военнослужащие армии Туниса в понедельник оцепили колючей проволокой центральную площадь столицы и объявили ее "закрытой военной зоной", сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Данная мера принята для пресечения столкновений между участниками проправительственных и оппозиционных демонстраций. Ранее руководители политических организаций обеих сторон заявляли о своем намерении вновь вывести сторонников на улицы.

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В Тунисе набирает обороты политическое противостояние между либеральными и религиозными партиями. В последнее время напряжение усилилось из-за ряда заказных убийств оппозиционных политиков.

Известный своими левыми взглядами оппозиционер Мохаммед аль-Брахми, выступавший против исламистов и призывавший к свержению власти исламской партии "Ан-Нахда", был расстрелян неизвестными у своего дома в тунисской столице утром в минувший четверг. Следствие нашло связь между убийствами аль-Брахми и другого противника исламистов Шукри Бельида, также расстрелянного возле своего дома 6 февраля этого года.