В ООН говорят, что в КНДР может случиться гуманитарная катастрофа

"Около 46 тыс человек по всей стране лишились крыши над головой. В Пхенан-Пукто и Пхенан-Намдо нанесен масштабный урон зданиям, инфраструктуре и посевам", — сообщил заместитель официального представителя генсекретаря Объединенных Наций Эдуардо Дель Буэй, передает Росбалт.

В июле в КНДР прошли очень сильные дожди. По имеющимся данным, были разрушены или повреждены более 11 тысяч домов. Ливни также повредили свыше 10 тысяч га сельскохозяйственных угодий.

Представители гуманитарных агентств всемирной организации, которых пустили в Пхенан-Пукто, заявляют о серьезной нехватке продовольствия и топлива.

"Управление ООН по координации гуманитарных вопросов наблюдает за ситуацией и продолжает работать с гуманитарным сообществом в стране, чтобы добиться эффективного распределения помощи", — сказал Дель Буэй.