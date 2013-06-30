КНДР размещает новые системы ракетно-залпового огня на границе с Южной Кореей

КНДР начала размещение новых систем ракетно-залпового огня на границе с Южной Кореей.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап», предполагается, что новая реактивная артиллерия сможет поражать не только Сеул и окружающий его столичный регион, но и цели в глубине территории Республики Корея.

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По данным южнокорейских военных, старые системы залпового огня калибра 107 миллиметров в артиллерийских частях КНДР, размещенных вблизи разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны, заменяют на модернизированные системы калибра 240 миллиметров. Предположительно радиус действия таких систем достигает 70 километров.

В тоже время, по информации министерства обороны США, опубликованным в мае 2013 года, в общей сложности у КНДР есть 5,1 тысячи систем ракетно-залпового огня. На границе с Южной Кореей Пхеньян разместил системы трех калибров - 107, 122 и 240 миллиметров. Ранее, в 2010 году, КНДР использовала реактивную артиллерию для обстрела южнокорейского острова Енпхендо, тогда погибли двое военнослужащих и двое мирных жителей Республики Корея.