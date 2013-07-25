Экс-президент США и все его охранники постриглись налысо (фото)
09:50, 25 июля 2013Мир
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Бывший американский президент Джордж Буш-старший решил выразить поддержку больным раком детям.
Взрослые поддержали больного ребенка. Фото с официального сайта Джорджа Буша
У сотрудника службы безопасности Дж.Буша-старшего болен лейкемией двухлетний сын. Экс-президент решил поддержать ребенка, который проходит лечение, сопровождающееся потерей волос.
Об этом сообщает РБК.
Наголо побрились и все члены службы безопасности.
Почти 60 лет назад у бывшего лидера США и его жены Барбары умерла от лейкемии трехлетняя дочь Робин.
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