США подготовили план ударов по Сирии

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Мартин Дэмпси.

"Потенциальные цели включают силы противовоздушной обороны, ВВС, наземные войска, ракетные установки, флот, так же как и вспомогательные военные объекты и командные пункты. Дистанционные удары с воздуха и ракетные удары могли бы быть использованы, чтобы поразить сотни целей по выбранному нами графику", - говорится в письме Дэмпси председателю сенатского комитета по военным делам Карлу Левину.

По словам военачальника, для таких ударов потребуются сотни самолетов, корабли, подводные лодки и другие средства, а расходы будут исчисляться миллиардами.

"Эффект будет заключаться в значительном ослаблении режима и росте дезертирства. Есть риск, что режим может выдержать ограниченные удары, рассредоточив силы. Атаки возмездия также возможны", - цитирует РИА Новости.