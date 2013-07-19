Папа Римский занялся финансовой реформой Ватикана

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Новая структура, в которую войдут восемь человек, будет предоставлять понтифику своевременную информацию по текущей экономической ситуации в административных структурах Ватикана.

Кроме того, комиссия будет сотрудничать с советом кардиналов для изучения организационных и экономических проблем Святого престола для того, чтобы в итоге подготовить предложения по реформе, направленной на упрощение и рационализацию работы учреждений Ватикана и более тщательное планирование их экономической деятельности.

Это уже не первая комиссия, которая призвана контролировать ситуацию с финансами Ватикана. Так, в конце июне Папа Римский создал аналогичную структуру по контролю за деятельностью Банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел (IOR).