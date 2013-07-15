Папа Римский пожелал примирения украинцам и полякам

Завершив молитву, Папа обратился к верующим со словами, что он соединяется в молитве с участниками заупокойной Святой Мессы в Луцкой кафедре за жертвы Волынской трагедии по случаю ее 70-летия. Об этом сообщает украинский сайт радио Ватикана.

Также понтифик отметил, что такие акты «спровоцированы националистической идеологией в трагическом контексте второй мировой войны». По мнению Папы, они стали не только причиной десятков тысяч жертв, но и «нанесли раны братству между польским и украинским народами»

«Вверяю Божьему милосердию души жертв, а для их народов прошу благодати глубокого примирения и спокойного будущего, в надежде и искреннем сотрудничестве в совместном строительстве Царства Божьего», - пожелал Франциск.

Ранее 14 июля после поминального богослужения в память жертв Волынской трагедии в костеле св.Петра и Павла в Луцке президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что национализм уничтожил украинско-польские отношения.