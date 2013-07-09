СМИ: США вели военный и коммерческий шпионаж по всей Латинской Америке

По данным издания, ссылающегося на оказавшиеся в распоряжении редакции документы Агентства национальной безопасности США, наиболее активная деятельность велась в отношении Бразилии, Мексики и Колумбии. Так, самый большой интерес у американцев вызывала нефтяная сфера в Венесуэле и энергетическая в Мексике.

По теме: Сообщение о согласии Сноудена на убежище в Венесуэле исчезло из Twitter

Об этом сообщает РИА «Новости».

На колумбийской территории американскую разведку интересовали передвижения повстанцев из РВСК (Революционных вооруженных сил Колумбии). С меньшей интенсивностью, но на постоянной основе, шпионаж велся против Аргентины, Эквадора, Панамы, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса, Парагвая, Чили, Перу и Сальвадора, утверждает издание.

Мониторинг, который США вели в 2008 году в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле, осуществлялся при помощи программы X-Keyscore, которая "могла определить присутствие на территории страны иностранца при помощи языка, которым он пользовался в сообщениях электронной почты". По данным O Globo, до 2002 года "шпионские базы" США размещались в столицах Бразилии, Венесуэлы, Панамы и Мексики.

Ранее президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что страна вынесет вопрос о шпионаже США за бразильскими гражданами на обсуждение Комиссии ООН по правам человека; министр юстиции Жозе Эдуарду Кардозу объявил о начале расследования, которое будет вести федеральная полиция, а комиссия по международным отношениям бразильского сената заявила, что вызовет посла США для дачи объяснений.