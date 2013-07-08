Супруга госсекретаря США была госпитализирована в критическом состоянии

Супруга госсекретаря США Джона Керри - Тереза Хайнц Керри - переведена из госпиталя в городе Нантакет в центральный госпиталь штата Массачусетс в Бостоне, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Тереза Хайнц Керри была госпитализирована в критическом состоянии в воскресенье с неустановленным заболеванием.

"После того, как доктора стабилизировали ее состояние, она была переведена в госпиталь в Бостоне в сопровождении супруга", - говорится в заявлении пресс-секретаря Джона Керри.

Как отмечается, госпиталь штата Массачусетс в Бостоне является одним из лучших медицинских учреждений в США.

Джонсон не сообщил дополнительной информации о причинах госпитализации Хайнц Керри, попросив уважать право семьи на частную жизнь в сложный для нее период.

Госсекретарь США женат на Терезе Хайнц Керри вторым браком. Они поженились в 1995 году. Внушительное состояние госпожи Хайнц, доставшееся ей в наследство от ее первого супруга Джона Хайнца-третьего, наследника компании Heinz, позволило Джону Керри стать одним из самых состоятельных сенаторов в США. В настоящее время Хайнц Керри занимается благотворительностью.