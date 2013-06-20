Сенатор: США не будут сокращать ядерный арсенал в одностороннем порядке

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил влиятельный американский сенатор Боб Коркер, ссылаясь на информацию, полученную от руководства администрации страны. Коркер представляет штат Теннесси и является вторым по значимости лицом в находящемся под контролем демократов комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

Как сообщил ранее в Берлине президент Барак Обама, США пришли к выводу о том, что смогут эффективно обеспечивать свою безопасность и при дальнейшем сокращении оперативно развернутых стратегических ядерных вооружений - на еще треть от уровня, предусмотренного новым ДСНВ. В связи с этим Вашингтон предложил Москве рассмотреть возможность предпринять аналогичные сокращения. Кроме того, "мы будем работать с союзниками по НАТО, добиваясь значительного сокращения американского и российского тактического (ядерного) оружия в Европе", отметил хозяин Белого дома.

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Коркер информировал, что ему во вторник звонил по телефону по данному поводу госсекретарь США Джон Керри. Он, по словам сенатора, довел до его сведения, что любые дальнейшие урезания численности американского ядерного арсенала администрация планирует производить синхронно с Россией. "Администрация заверила меня в том, что никакие дальнейшие сокращения не будут происходить вне переговоров по выработке нового договора (с Россией) и без согласия сената", - подчеркнул законодатель.

В США ратификацию международных договоров осуществляет верхняя палата Конгресса. Точнее, делает это в соответствии с тонкостями американского законодательства, президент страны с санкции сената.

Согласно справочным документам Белого дома, Обама утвердил межведомственные заключения, которые позволяют идти на "сокращение до одной трети развернутых стратегических ядерных вооружений от уровня, установленного новым ДСНВ".

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали: 700 единиц - для развернутых МБР, ТБ и БРПЛ; 1550 единиц - для боезарядов на них; 800 единиц - для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.