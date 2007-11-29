Бин Ладен призвал европейцев уйти из Афганистана

Лидер террористической организации "Аль-Каеда" Осама бин Ладен призвал европейские страны прекратить военное сотрудничество с США в Афганистане. Об этом "террорист номер один" заявил в аудиообращение, которое в четверг вечером транслировалось в эфире катарского спутникового канала "Аль-Джазира".

"Американская волна сходит на нет и скоро они отправятся назад через Атлантику в свои дома... поэтому в ваших интересах заставить ваших политиков отвернуться от Белого дома", - цитирует слова бин Ладена агентство Reuters.

Кроме того, террорист вспомнил о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, заметив, что его союзники из "Талибана" не были в курсе планов атаки на США. Бин Ладен подчеркнул, что он один лично ответственен за атаки. Напомним, что теракты 11 сентября стали одним из поводов для вторжения коалиционных войск во главе с США в Афганистан.

За последний год это уже шестое обращение лидера "Аль-Каеды", появившееся в телеэфире или обнародованное в интернете. До этого террорист молчал с октября 2004 года, в результате чего появились слухи, что он умер от болезни или был убит.

Лента.ру