НАТО не спешит принимать Грузию

"Участие в миссии в Афганистане не означает вступление в НАТО, для того, чтобы вступить в НАТО нужно удовлетворять некоторым критериям, необходимы фундаментальные реформы, в том числе в системе обороны", - заявил Расмуссен в интервью телекомпании "Имеди" во вторник, сообщает РИА Новости.

По его словам, "Грузия продолжает эти процессы, и мы приветствуем ее успехи на этом пути, однако пока очень рано говорить о точных датах расширения НАТО".

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Грузинский контингент выполняет миротворческую миссию в Афганистане в составе ISAF с августа 2009 года. С тех пор в этой стране погибли 22 грузинских военных. По данным оборонного ведомства, службу в Афганистане несут более 1,5 тысячи грузинских военнослужащих.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявлял ранее, что вовлечение Грузии в НАТО будет иметь серьезные последствия для отношений РФ и НАТО и европейской безопасности.