Генсек НАТО намекнул России, что ей не следует вмешиваться в расширение альянса

Об этом заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, пишет РИА Новости.

"Третьи страны не должны вмешиваться в решения НАТО о будущем членстве в рамках политики "открытых дверей". Эти решения принимает НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос грузинской журналистки, каково его отношение к позиции России по вопросам расширения альянса.

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По словам Расмуссена, "каждая страна имеет право свободно принимать решение о присоединении к альянсу". Что касается Грузии, то, по словам генсека, "это вопрос отношений Грузии и НАТО".

Расмуссен в очередной раз подтвердил, что Грузия однажды станет членом альянса при условии выполнения республикой надлежащих условий присоединения к НАТО.