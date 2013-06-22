Лавров говорит, что придется договариваться со всеми, у кого есть ядерное оружие

О такой необходимости расширения диалога по разоружению заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Вести в субботу", пишет РИА Новости.

По словам министра, сейчас самое главное - это выполнить договор СНВ, который уже подписан, ратифицирован и исполняется.

"Пройдет еще несколько лет, прежде чем мы достигнем тех уровней, которые в нем предусмотрены. И, конечно, помимо многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нужно учитывать еще и то, что дальнейшие шаги, которые могут предлагаться по сокращению собственно стратегических наступательных вооружений, придется рассматривать в многостороннем формате, потому что дальнейшее понижение будет выводить нас на уровень, сопоставимый с ядерными арсеналами других стран помимо России и США. И я имею ввиду не только официальные ядерные державы, но все государства, у которых есть ядерное оружие", - сказал Лавров.

Договор СНВ-3 был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия - десять лет.

Президент США Барак Обама, выступая в среду в Берлине с речью по вопросам разоружения, заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой о сокращении ядерных потенциалов на треть от уровня нового договора СНВ, а также высказался за сокращение американских и российских тактических вооружений в Европе. Кроме этого, Обама заявил о намерении добиваться ратификации США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывал к этому и другие страны. Президент России Владимир Путин сообщил в среду, что Москва согласна с необходимостью сокращать стратегические вооружения, но считает, что делать это должны все участники ядерного клуба. По его словам, сейчас не только США, но и другие государства активно совершенствуют свои наступательные вооружения.