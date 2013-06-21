Россия обеспечивает газом половину Германии

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к завтрашней встрече Президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках 17-го Петербургского международного экономического форума.

«Расширяется сотрудничество в топливно-энергетическом секторе. Доля российского газа в топливном балансе ФРГ достигает 45%, а нефти – 23%. В июне мы отпраздновали 40-летие начала поставок в Германию российского природного газа», - говорится в документе. Отмечается, что немецкие компании участвуют в разработке Южно-Русского нефтегазового месторождения (принадлежит «Газпрому», мощность газодобычи – 25 млрд куб. м в год, инвестиции – 1,1 млрд евро).

Кроме этого, лидеры двух стран планируют обсудить перспективы отношений Россия-ЕС, а также затронуть обсуждавшиеся накануне в ходе саммита «Группа восьми» в Лох-Эрне актуальные международные проблемы.

Отмечается, что Германия является ведущим экономическим партнером России. В 2012 г. двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки – 73,9 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент Российского газового общества Валерия Язев сообщил, что в Германии возрастает настороженность в отношении российского газа и «Газпрома». «Хуже всего отношение к российскому газу в Германии, и динамика отрицательная», - отметил он.

Справка УНИАН. В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, затем идут Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

В «Газпроме» прогнозируют, что доля компании на рынке Европы вырастет с 26% в 2012 году до 30% в 2020 году, а к 2030 году достигнет 32%.