Язев: В Европе боятся, что грязные пьяные мужики завтра закроют газопровод

В Европе специально формируется негативное общественное мнение по поводу российского газа с целью заставить «Газпром» снизить цену на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент Российского газового общества Валерий Язев на конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект».

«Они (в Европе - УНИАН) живут в информационном пространстве, в котором постоянно декларируется первенство альтернативной энергетики, обсуждаются темы с «Pussy Riot», обсуждается вред атомной энергетики, обсуждается чрезмерная зависимость от российского газа, мол, завтра в Сибири лохматые, грязные пьяные мужики закроют газопровод и газ не пойдет в Европу» - сказал Язев.

По его словам, одной из задач формирования такого общественного мнения является попытка заставить «Газпром» снизить цены на газ в ходе переговоров.

Он считает, что также это вызвано борьбой различных лоббистских групп в Европе.

«Есть чрезвычайно сильное лобби альтернативной энергетики, которая живет на бесконечных дотациях из евробюджета», - сказал он и добавил, что именно поэтому имидж газа далек от того достойного места, которое он должен занимать в энергетической корзине, в общественном сознании и СМИ.

Он подчеркнул, что в Германии, на которую приходится наибольшее количества газа по «Северному потоку», общественное мнение не улучшается.

При этом он уверен, что спрос на газ в Европе будет расти, что автоматически приведет к увеличению спроса на поставки из России.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля Язев сообщил, что в Германии возрастает настороженность в отношении российского газа и «Газпрома».

«Хуже всего отношение к российскому газу в Германии, и динамика отрицательная», - отметил он.

По словам Язева, общественное мнение в Германии формируется по совершенно непонятным законам и принципам, и сегодняшний форум поможет провести разъяснительную работу.

Справка УНИАН. В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.