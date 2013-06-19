Пожар на складе боеприпасов в России: один человек погиб и 34 пострадали

Как передает РИА Новости, об этом сообщил губернатор региона Николай Меркушкин.

"По последним данным, это 34 человека, один погибший" - сказал Меркушкин.

По его словам, у одного из пострадавших перелом ноги, у другого - ранение осколком в ногу, остальные получили легкие травмы.

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Пожар на испытательном полигоне в поселке Нагорный Самарской области, где взрывались боеприпасы, охватил территорию общей площадью в три гектара, на данный момент огонь полыхает на площади в 0,3 гектара.

"Взрывной волной в большинстве зданий поселка Нагорный выбиты стекла. Площадь пожара составила около трех гектаров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, взрывы на испытательном полигоне близ города Чапаевск начались вечером 18 июня. Из поселка Нагорный было эвакуировано 6,49 тысячи человек.