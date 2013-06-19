В зоне пожара на складе боеприпасов в России работают беспилотники

Об этом сообщает lenta.ru утром 19 июня со ссылкой на сайт ГУ МЧС РФ по области.

В ближайшее время для разведки с воздуха также планируется задействовать вертолет Ми-8. В тушении пожара примут участие самолеты-амфибии Бе-200 МЧС России и два пожарных поезда, направленные в район происшествия.

Взрывы на Приволжском государственном испытательном боеприпасном полигоне поселка Нагорный, который находится под городом Чапаевск в Самарской области, начались во вторник, 18 июня, около 19:30 по московскому времени. Из поселка Нагорный и Чапаевска были в общей сложности эвакуированы почти 6,5 тысячи жителей. В районе происшествия введен режим чрезвычайной ситуации.

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По данным на утро 19 июня, известно о 31 пострадавшем в результате взрывов, девять из которых госпитализированы. Погибших нет. В поселке Нагорный взрывами выбиты стекла и повреждены кровли. Правительство Самарской области намерено выделить материальную помощь эвакуированным из-за взрывов на полигоне под Чапаевском, а также гражданам, чье имущество пострадало из-за происшествия. Размер компенсации будет определен в ближайшее время.

Из-за взрывов на полигоне движение по автотрассе «Самара-Волгоград» перекрыто с 34-го по 98-й километры. Для автотранспорта организованы пути объезда. Сообщалось, что разлетающимся при взрывах осколками были повреждены 12 автомобилей, ехавших по трассе возле полигона.

На складах, где происходят взрывы, хранилось 13 миллионов единиц артиллерийских снарядов, предназначенных для утилизации. По предварительным оценкам, пожар на полигоне может продолжаться около трех суток.

По последним данным, взрывы боеприпасов на испытательном полигоне в Самарской области прекратились. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

В ликвидации последствий происшествия на полигоне привлечены 758 человек и 139 единиц техники, в том числе 382 человека и 60 единицы техники от МЧС России.