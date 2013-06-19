Взрывы на полигоне под Самарой: ранены 48 человек, эвакуированы 6,5 тысячи

Об этом РИА Новости сообщили в следственном управлении СК по региону в среду.

Взрывы на полигоне близ города Чапаевск начались вечером во вторник. По оценкам МЧС, пожар может продолжаться двое-трое суток. Эвакуировано около 6,5 тысячи жителей.

"Одиннадцать человек госпитализированы, 37 после оказания медицинской помощи отправлены домой", - сказал представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что на месте ЧС прекратились взрывы, однако следователи еще не приступили к осмотру места происшествия.

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Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в настоящий момент в медучреждении находятся 10 человек, из них трое в состоянии средней тяжести и 7 - легкой степени тяжести. Министерство также информирует, что в настоящее время в пунктах временного содержания находятся 116 человек, включая 17 детей.