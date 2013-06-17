Обама и Путин поговорили о Сирии, Иране, ПРО и Сочи

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы, которая должна была продолжаться час, шла 1 час 50 минут.

Главы США и России обсудили не только развитие двусторонних отношений, но и решение США по увеличению помощи сирийской оппозиции, подготовку к международной конференции по Сирии и вопросы ПРО, пишет РИА Новости.

После встречи Путин и Обама заявили, что позитивно оценивают результаты выборов Иране, которые, по их мнению, помогут активизировать диалог по иранской ядерной программе.

Путин заявил, что Россия и США могут двигаться вперед по "чувствительным" вопросам и не отказываются от возможности проведения мирной конференции по сирийскому вопросу "Женева-2".

Россия и США договорились в течение месяца создать двустороннюю рабочую группу по вопросам угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, говорится в заявлении президентов двух стран.

Советы безопасности России и США получили указания поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в заявлении лидеров двух стран.

"В целях интенсификации сотрудничества в сфере безопасности мы поручили советам безопасности России и США поддерживать регулярный диалог для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в документе по итогам переговоров Путина и Обамы.

Также президенты договорились усилить сотрудничество по обеспечению безопасности во время проведения Олимпийских игор в Сочи.