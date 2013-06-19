Пожар на полигоне в России локализован, территорию обследуют саперы

Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на представителя МЧС.

По его словам, территория поселка разделена на квадраты, первая бригада саперов отправилась обследовать поселок на предмет неразорвавшихся боеприпасов.

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В результате чрезвычайной ситуации пострадал 31 человек, девять из них госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно. Эвакуированы почти 6,5 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся всего 116 человек, остальные размещены у родственников и знакомых.

Между тем, к обследованию полигона в Самарской области присоединились беспилотные летательные аппараты "Груша" спецподразделения ЦВО. В воздушной разведке также задействованы беспилотники МЧС РФ и вертолет Ми-8.

"По ее результатам будет принято решение о применении пиротехнических расчетов для разминирования территории", — сообщил начальник управления информации МЧС России Олег Воронов. В настоящее время взрывы на полигоне, по словам представителей МЧС, прекратились.

Известно также, что пожар на полигоне у настоящему моменту локализован. По результатам воздушной разведки выявлено только два тлеющих очага на территории полигона.Тем не менее, принято решение усилить группировку, работающую в зоне ЧС.