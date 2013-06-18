В России горит склад с 13 миллионами единиц боеприпасов: ранены 4 человека (видео)
20:47, 18 июня 2013Мир
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Четыре человека пострадали в результате взрывов на полигоне в Самарской области, из опасной зоны эвакуированы 250 человек.
Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Взрывы боеприпасов на полигоне под Чапаевском начались во вторник вечером. Как сообщает ГУМВД, в настоящее время взрывы продолжаются. На складах, по предварительным данным, около 13 миллионов единиц боеприпасов.
"Эвакуировано 250 человек. Пострадали четверо, у них осколочные ранения", - сказал он.
Данные о четверых госпитализированных подтвердили в самарском Центре медицины катастроф. По данным собеседника агентства, кто-то из пострадавших находится в Новокуйбышевске, кто-то - в Чепаевске.
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