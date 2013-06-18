В России горит склад с 13 миллионами единиц боеприпасов: ранены 4 человека (видео)

Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Взрывы боеприпасов на полигоне под Чапаевском начались во вторник вечером. Как сообщает ГУМВД, в настоящее время взрывы продолжаются. На складах, по предварительным данным, около 13 миллионов единиц боеприпасов.

"Эвакуировано 250 человек. Пострадали четверо, у них осколочные ранения", - сказал он.

Данные о четверых госпитализированных подтвердили в самарском Центре медицины катастроф. По данным собеседника агентства, кто-то из пострадавших находится в Новокуйбышевске, кто-то - в Чепаевске.