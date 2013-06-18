Суд оправдал оппозиционеров, обвиняемых в попытке захвата власти в Киргизии

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в канцелярии Бишкекского суда.

"В то же время, подсудимые были приговорены к штрафу в 30 расчетных показателей (около 70 долларов) за хулиганство", - отметили в суде.

В октябре прошлого года Ташиев, Жапаров и Мамытов организовали митинг в центре столицы, который закончился попыткой захвата здания национального парламента, где также располагается администрация президента страны. Охранявшие здание военнослужащие с помощью спецсредств сначала остановили нападавших, а затем разогнали толпу. Через несколько дней Ташиев, Жапаров и Мамытов были взяты под стражу.

В марте нынешнего года суд Первомайского района Бишкека признал их виновными по статье о попытке "насильственного захвата власти или насильственном удержании власти", а также в "покушении на преступление". Ташиев и Жапаров были приговорены к 1,5 годам заключения, а Мамытов к 1 году лишения свободы. Однако адвокаты обжаловали это решение в вышестоящей инстанции. Все трое являются депутатами национального парламента от оппозиционной партии "Ата-Журт" ("Отчизна").