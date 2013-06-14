Столкновение поездов в Аргентине: число пострадавших возросло до 315

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил министр внутренних дел и транспорта страны Флоренсио Рандассо.

38 раненых остаются в больницах, состояние четырех человек остается тяжелым.

Столкновение поездов произошло 13 июня около 07.07 по местному времени (13.07 по киевскому) около станции Кастелар, в 30 километрах к западу от Буэнос-Айреса. Железнодорожный состав не сумел затормозить и столкнулся с другим составом с пассажирами, стоящим на путях. Профсоюзы утверждают, что авария могла произойти из-за неисправности тормозной системы в одном из составов, компания-оператор утверждает, что техническое состояние поездов было удовлетворительным, а машинист одного из составов не остановился на запрещающий сигнал семафора.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер вчера вечером заявила, что произошедшее вызывает в ней "гнев и бессилие". При этом Президент воздержалась от того, чтобы как-то квалифицировать происшедшее, заявив, что предпочитает "дождаться вердикта судебной системы" на этот счет. Киршнер также выразила искреннюю солидарность с родственниками и близкими погибших и пострадавших.

Полиция задержала машинистов и помощников машинистов, участвовавших в столкновении поездов. По сообщениям местных СМИ, помощников машинистов освободят в ближайшие часы, а машинистам может быть предъявлено обвинение в умышленном причинении ущерба, повлекшем за собой смерть пострадавших.