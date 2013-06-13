В Аргентине столкнулись поезда: двое погибших, 90 раненых

Как передает РИА «Новости», по сообщению компании-оператора железнодорожных путей, авария произошла около 07.07 по местному времени (13.07 по киевскому) около станции Кастелар, в 30 километрах к западу от Буэнос-Айреса.

Железнодорожный состав 3725 "по не установленным пока причинам" не сумел затормозить и столкнулся с другим составом с пассажирами, стоящим на путях.

О числе погибших сообщили представители железнодорожного подразделения федеральной полиции.

В свою очередь, представитель Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айреса заявил о том, что в четырех госпиталях находятся более 90 человек, получивших в инциденте различные травмы, сообщает информационный портал Infobae.

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На месте происшествия продолжают работу спасатели - они достают пострадавших, оказавшихся заблокированными в вагонах. В спасательной операции лично участвует секретарь по безопасности аргентинского МВД Серхио Берни и другие представители местных властей.