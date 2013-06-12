Лавров объяснил, почему Россия хочет ввести своих миротворцев на Голаны

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша инициатива продиктована не этим соображением (нарастить влияние в регионе), а стремлением обеспечить безопасность на хрупком участке Ближнего Востока", - цитирует Лаврова РИА Новости.

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Он отметил, что не слышал ни одного негативного высказывания о предложении РФ. "Высказываются сомнения, что есть протокол от 1974 года, но этот протокол может быть заменен на новый", - отметил министр. По его словам, "все зависит от позиции Израиля и Сирии".

Он сообщил, что предложение РФ о направлении миротворцев преследует цель не допустить разрастания конфликта, чтобы Голанские высоты не превратились в новый очаг кровопролития.

"Могу заверить, в случае согласия Израиля и Сирии и принятия соответствующего решения генеральным секретарем ООН наши миротворцы с честью и достойно выполнят задачу по стабилизации обстановки в этом регионе", - отметил он.

На прошлой неделе Россия предложила направить на Голаны своих миротворцев после того, как Австрия приняла решение вывести свой контингент из-за угрозы для его безопасности. Однако по протоколу к соглашению между Сирией и Израилем от 1974 года, страны - постоянные члены СБ ООН, к которым относится и Россия, не могут направлять своих миротворцев в зону разъединения. Для этого потребуется новое соглашение, и поэтому ООН призвала и другие страны внести вклад в миротворческие операции на Голанах.