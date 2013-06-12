Лавров объяснил, почему Россия хочет ввести своих миротворцев на Голаны
Инициатива РФ по направлению миротворцев на Голанские высоты продиктована стремлением обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша инициатива продиктована не этим соображением (нарастить влияние в регионе), а стремлением обеспечить безопасность на хрупком участке Ближнего Востока", - цитирует Лаврова РИА Новости.
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Он отметил, что не слышал ни одного негативного высказывания о предложении РФ. "Высказываются сомнения, что есть протокол от 1974 года, но этот протокол может быть заменен на новый", - отметил министр. По его словам, "все зависит от позиции Израиля и Сирии".
Он сообщил, что предложение РФ о направлении миротворцев преследует цель не допустить разрастания конфликта, чтобы Голанские высоты не превратились в новый очаг кровопролития.
"Могу заверить, в случае согласия Израиля и Сирии и принятия соответствующего решения генеральным секретарем ООН наши миротворцы с честью и достойно выполнят задачу по стабилизации обстановки в этом регионе", - отметил он.
На прошлой неделе Россия предложила направить на Голаны своих миротворцев после того, как Австрия приняла решение вывести свой контингент из-за угрозы для его безопасности. Однако по протоколу к соглашению между Сирией и Израилем от 1974 года, страны - постоянные члены СБ ООН, к которым относится и Россия, не могут направлять своих миротворцев в зону разъединения. Для этого потребуется новое соглашение, и поэтому ООН призвала и другие страны внести вклад в миротворческие операции на Голанах.