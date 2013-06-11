Лавров рассказал, когда можно будет расследовать военные преступления в Сирии

Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CBS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, он пока не знает, удастся ли провести международную конференцию по Сирии в июле этого года, процесс подготовки тормозит сирийская оппозиция.

"Я не знаю. Поговорите с (госсекретарем США) Джоном Керри и его коллегами, потому что мы обещали обеспечить участие правительства (Сирии) в конференции, и правительство сказало то же самое", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, расхождений в стратегическом подходе к ситуации в Сирии у России и США нет.

"Не думаю, что у нас (РФ и США) есть какая-либо разница в стратегическом подходе по ситуации в Сирии или по ситуации в любой другой стране. Мы хотим, что бы во всех странах была стабильность, процветание, демократия с системой, отражающей современные реальности международных законов, но также и отражающие традиции в обществе", - сказал Лавров.

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Также министр говорит, что военные преступления в Сирии должны быть расследованы, но сначала надо остановить кровопролитие.

"Полагаю, что существуют признаки того, что военные преступления были совершены многими людьми в Сирии, и это должно быть расследовано", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал позицию США, которые, по его мнению, оказывают поддержку оппозиции Сирии.

Лавров заявляет, что сирийская оппозиция в Эль-Кусейре использовала артиллерию и системы ПВО.

"Люди, которые борются с сирийской армией, очень хорошо вооружены. В ситуации в Эль-Кусейре обе стороны применяли тяжелое вооружение. Оппозиция использовала артиллерию и системы ПВО", - сказал Лавров.