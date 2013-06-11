В Греции закроют гостелевидение

По данным РИА Новости, Кедикоглу сообщил, что вместо ERT будет создана "современная, но не государственная организация вещания". Он заверил, что персонал получит должные компенсации, и отметил, что в новой организации будет меньшее число сотрудников.

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"Правительство решило закрыть ERT. В соответствии с законом и совместным решением министров передачи ERT прекратятся сегодня после завершения программы. А на месте ERT планируется создать современную, общественную - но не под государственным или партийным контролем - организацию телерадиовещания", - сказал представитель правительства. По его словам, те сотрудники, которые пожелают, смогут подать заявку и остаться в новой телекомпании.

"Новая организация будет работать с гораздо меньшим числом персонала, с четкой организационной структурой... Архивы ERT - настоящее национальное сокровище - сохранятся", - заявил Кедикоглу, по словам которого новая вещательная структура начнет работать в ближайшее время, а сэкономить удастся до 100 миллионов евро в год. Ранее С.Кедикоглу неоднократно критиковал государственное телерадиовещание за забастовки во время важных государственных визитов.