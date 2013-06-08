Шведская принцесса Мадлен вышла замуж за американца (фото)

В Стокгольме состоялась церемония бракосочетания между шведской принцессой Мадлен и ее избранником, американцем британского происхождения Крисом О'Нилом, сообщает The Local.

На свадьбу были приглашены около 500 гостей, том числе представители королевских семей многих стран мира. Церемония состоялась в королевском дворце в Стокгольме, согласно ее плану, свадьба будет отмечена залпом из 21 орудия, а после бракосочетания новобрачные в карете поедут на банкет, который организовали родители принцессы Мадлен король Карл XVI Густаф и его супруга королева Сильвия. Во время свадьбы на Мадлен было белое платье с фатой модельера Валентино Гаравани.

30-летняя Мадлен, младшая дочь шведского короля, встретила своего будущего супруга после того, как в 2010 году рассталась с изменившим ей женихом. Мадлен и 38-летний Крис О'Нил живут в Нью-Йорке, ее супруг занимается банковским делом, а шведская принцесса руководит благотворительным фондом, основанным ее матерью. После свадьбы новобрачные вернутся в США.

Принцесса Мадлен является четвертой в очереди на королевский трон в Швеции, отмечает Lenta.ru.