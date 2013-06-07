Премьера Турции впервые с начала беспорядков поддержали на митинге

С таким заявлением выступил премьер-министр Турции Тайип Эрдоган, вернувшийся из четырехдневной поездки в Тунис. При этом он добавил, что случаи чрезмерного применения силы полицией при разгоне демонстрантов будут детально изучены, сообщает ИТАР-ТАСС.

Около 10 тыс турок заполнили аэропорт Стамбула, скандируя лозунги: "Мы с тобой, Эрдоган!", в то время как сотни их соотечественников прошли по улицам города с турецкими флагами, призывая "не спать, а защищать своего лидера".

Перед отлетом из Туниса Эрдоган, как отмечают эксперты, немного смягчил тон своих высказываний, чтобы, возможно, снизить степень напряженности в стране. Вероятно, этим шагом премьера объясняется теплый прием в аэропорту.

По данным МВД, за девять дней протестных выступлений в Турции погибли четыре человека, были госпитализированы 915 гражданских лиц. Общий ущерб от беспорядков оценивается в 70 млн лир (более 37 млн долларов).