В Турции умер полицейский, пострадавший во время протестов
14:33, 06 июня 2013Мир
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На юге Турции в больнице умер полицейский, пострадавший во время стычек с оппозицией, сообщает турецкое агентство «Ихляс».
Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами
Комиссар полиции Мустафа Сары не вышел из комы в больнице города Адана. Он сорвался в среду с надземного перехода с высоты 5 метров при разгоне толпы, сообщает Газета.ру.
Напомним, по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города.
Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Премьер-министр Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.
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