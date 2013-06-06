В Турции умер полицейский, пострадавший во время протестов

Комиссар полиции Мустафа Сары не вышел из комы в больнице города Адана. Он сорвался в среду с надземного перехода с высоты 5 метров при разгоне толпы, сообщает Газета.ру.

Напомним, по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города.

Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Премьер-министр Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.