В Турции после протестных выступлений госпитализировали почти тысячу человек

Об этом сегодня сообщил глава МВД Муаммер Гюлер, цитирует ИТАР-ТАСС.

По его словам, 79 человек продолжают лечение в стационаре, из них восемь в реанимации, а четыре в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате беспорядков в республике превышает 3 тыс человек, в том числе 516 стражей порядка. Речь идет обо всех пострадавших, в том числе получивших помощь на месте и не обращавшихся в больницы.

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Гюлер также заявил, что общий ущерб от беспорядков оценивается более 37 млн долларов. Министр указал, что власти продолжат исследовать записи с камер наблюдения в связи с сообщениями о примененной полицией чрезмерной силы в отношении демонстрантов.

Гюлер особо отметил, что каждый гражданин страны должен защищать закон и не использовать социальные сети в провокационных целях. Турецкие власти считают главным орудием пропаганды провокаторов сеть микроблогов Твиттер. За несколько дней протестов число сообщений на тему турецких протестов в ней превысило 1 млн, и, как сообщает телеканал Си-эн-эн-Тюрк, это больше, чем за все время нестабильности в Египте. Несколько десятков граждан было задержано за призывы к беспорядкам, размещенные в Твиттере.