ЕС: за клевету в Интернете сажать нельзя

Об этом говорится в заявлении пресс-секретарей Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле, переданном агентству УНИАН.

“Верховный представитель и комиссар очень разочарованы новостями относительно окончательного принятия Уголовного кодекса, который вводит карательные меры за клевету и оскорбления в Интернете. ЕС обеспокоен таким дальнейшим сужением свободы высказываний в Азербайджане”, - говорится в заявлении.

Авторы документа напоминают, что Евросоюз неоднократно отмечал, что законы о криминализации диффамации являются контрпродуктивными.

“Верховный представитель и комиссар призывают власти Азербайджана создать открытое пространство для плюралистических дебатов и сотрудничать с международным сообществом с целью достижения добровольно взятых на себя международных обязательств”, - подчеркивается в заявлении.

Изменения в Уголовный кодекс Азербайджана вступили в силу 5 июня. Они предусматривают наказание от штрафа в размере 100 минимальных зарплат до лишения свободы до 6 месяцев.