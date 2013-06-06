США потребовали от Ирана и "Хезболлы" вывести боевиков из Сирии

"Очевидно, что режим не мог своими силами лишить оппозицию контроля над городом Эль-Кусейр и зависит от Ирана и "Хезболлы". Мы поддерживаем недавние заявления руководства Ливана о невмешательстве в сирийский конфликт. "Хезболла" и Иран должны немедленно вывести своих бойцов из Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы администрации США.

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По данным СМИ, сирийские повстанцы признали поражение в боях за Эль-Кусейр - город открывающий дорогу на границу с Ливаном.

Вашингтон призвал все стороны конфликта обеспечить гуманитарным организациям доступ в город, чтобы доставить медикаменты и эвакуировать раненых.

По данным ООН, в Эль-Кусейре, ставшем ареной ожесточенных боев между правительственными войсками и вооруженными мятежниками, блокированы около 1,5 тысячи раненых гражданских, передает РИА Новости.