Франция заявила, что теперь может атаковать склады химоружия в Сирии
00:22, 05 июня 2013Мир
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Правительство Сирии и его сторонники, вне всякого сомнения, несут ответственность за применение химического оружия.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает Reuters.
"В том, что нервно-паралитический газ зарин был применен режимом Сирии при поддержке сторонников, у нас нет сомнения", - заявил Л.Фабиус.
Ранее глава французского МИДа официально заявил, что Франция подтвердила факт применения в Сирии химического оружия.
"Мы можем выбирать из целого ряда опций - как и не отреагировать, так и провести ряд вооруженных операций, целью которых станут склады химического оружия", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
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