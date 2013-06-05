Франция заявила, что теперь может атаковать склады химоружия в Сирии

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает Reuters.

"В том, что нервно-паралитический газ зарин был применен режимом Сирии при поддержке сторонников, у нас нет сомнения", - заявил Л.Фабиус.

Ранее глава французского МИДа официально заявил, что Франция подтвердила факт применения в Сирии химического оружия.

"Мы можем выбирать из целого ряда опций - как и не отреагировать, так и провести ряд вооруженных операций, целью которых станут склады химического оружия", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.