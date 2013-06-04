Дело безногого бегуна Писториуса будут дорасследовать

11:17, 04 июня 2013
Мир
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Суд Претории отложил слушания по делу южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, обвиняемого в предумышленном убийстве своей девушки Ревы Стенкамп, до 19 августа.

Суд над Писториусом возобновят 19 августа

Как сообщает РИА Новости, во вторник суд возобновил слушания по делу Писториуса. Трагедия произошла утром 14 февраля в доме легкоатлета. Спортсмен признался, что выстрелил в Стенкамп, приняв ее за грабителя.

Сторона обвинения попросила отложить заседание на 19 августа, чтобы подробнее расследовать трагедию, и судья утвердил это требование. Освобождение Писториуса под залог остается в силе.

Впервые перед судом Писториус предстал 15 февраля. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, которое бегун отверг.

В феврале суд Претории разрешил освободить легкоатлета под залог. До начала следующих слушаний суд обязал Писториуса два раза в неделю отмечаться в полицейском участке, не появляться на месте преступления, отказаться от общения со свидетелями дела, сдать паспорт и огнестрельное оружие.

В марте адвокаты Писториуса подали апелляцию в суд на запрет относительно поездок подзащитного за пределы Южной Африки, наложенный на выпущенного под залог легкоатлета-ампутанта, она была удовлетворена.

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