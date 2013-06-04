Дело безногого бегуна Писториуса будут дорасследовать

Как сообщает РИА Новости, во вторник суд возобновил слушания по делу Писториуса. Трагедия произошла утром 14 февраля в доме легкоатлета. Спортсмен признался, что выстрелил в Стенкамп, приняв ее за грабителя.

Сторона обвинения попросила отложить заседание на 19 августа, чтобы подробнее расследовать трагедию, и судья утвердил это требование. Освобождение Писториуса под залог остается в силе.

Впервые перед судом Писториус предстал 15 февраля. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, которое бегун отверг.

В феврале суд Претории разрешил освободить легкоатлета под залог. До начала следующих слушаний суд обязал Писториуса два раза в неделю отмечаться в полицейском участке, не появляться на месте преступления, отказаться от общения со свидетелями дела, сдать паспорт и огнестрельное оружие.

В марте адвокаты Писториуса подали апелляцию в суд на запрет относительно поездок подзащитного за пределы Южной Африки, наложенный на выпущенного под залог легкоатлета-ампутанта, она была удовлетворена.