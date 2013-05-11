Обама может возвращаться в Овальный кабинет: задымление ликвидировали

Западное крыло Белого дома возобновило работу после перерыва в течение нескольких часов, вызванного задымлением в электрощитовой.

Как сообщает радио «Свобода», по данным СМИ, секретная служба установила причину задымления, однако никаких официальных заявлений по этому поводу пока не делала.

В западном крыле Белого дома, в частности, расположен Овальный кабинет, в котором работает Президент США.