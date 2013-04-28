«Из-за поощрения насилия» Ирак отозвал лицензию телекомпании «Аль-Джазира»

Власти обвинили каналы в том, что они поощряют насилие и сектантство, пишет Радио Свобода.

По словам чиновника в Багдаде, это означает «прекращение их работы в Ираке, они не могут передвигаться или освещать события в Ираке».

В «Аль-Джазире» заявляют, что телекомпания не получала никаких официальных сообщений о запрете деятельности.

Власти Ирака прибегла к таким мерам после того, как более 180 человек погибли в результате волны насилия, которая началась во вторник на севере страны после столкновений между силами безопасности и суннитскими протестующими.

Четыре месяца назад в населенных преимущественно суннитами районах Ирака вспыхнули демонстрации, участники которых считают дискриминационным для себя правление шиитов в Багдаде.