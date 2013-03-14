МИД советует не ехать сейчас в Ирак

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Республики Ирак, в том числе с постоянной угрозой совершения террористических актов в г. Багдад и других населенных пунктах, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в указанную страну», - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации МИД советует гражданам Украины, которые находятся в Ираке, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Багдаде по номеру телефона + 964 790 416 71 52, который работает круглосуточно, или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины +38 044 238 16 57.