Путин: России нужны иностранные летчики

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

«Правительство вышло с инициативой разрешить внедрить квоту на доступ на наш рынок 200 человек в год на 5 лет. Это еще обсуждается, но мы должны выходить из интересов отрасли», - сказал В.Путин.

Он добавил, что в большинстве стран разрешен допуск иностранных пилотов на рынок труда, и такие ограничения действуют только в России.

В.Путин сообщил, что правительство РФ готовит соответствующие решение.

По его словам, парк воздушных судов в России растет, как собственно и доля иностранных самолетов, поэтому для их эксплуатации нужны специалисты.

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Он добавил, что гражданских пилотов в РФ готовят в шести учебных заведениях, но количества специалистов недостаточно. Так, в 2011 было подготовлено 600 пилотов, в 2012 – почти 800, в этом году будет подготовлено 940 человек, а стране ежегодно необходимо 1200 летчиков.

При этом В.Путин подчеркнул, что закупки иностранных самолетов могут привести к закрытию отечественных авиазаводов.