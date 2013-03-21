России нужны специалисты на военные заводы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил вице-премьер-министр РФ по вопросам ОПК Дмитрий Рогозин, выступая на военно-промышленной конференции «Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Он подчеркнул, что кадровая проблема в оборонно-промышленном комплексе - главная, и от ее решения зависит развитие ОПК России. Так, в настоящее время организации ОПК испытывают потребность в специалистах различного профиля.

Д.Рогозин сообщил, что сегодня недобор инженеров-конструкторов составляет 22%, инженеров-технологов – 17%, дефицит токарей, слесарей, наладчиков станков – 40%.

«Эти кадры надо готовить в России, но также искать за рубежом, прежде всего, в странах ближнего зарубежья, среди наших соотечественников. Мы не будем покупать за рубежом готовую продукцию военного назначения, самую современную нам все равно никто не продаст, но мы готовы покупать технологии и их носителей, светлые головы и золотые руки, организовывать переезд в нашу страну», - сказал Д.Рогозин.

Он заявил, что в решении вопроса «импорта мозгов» Россия готова предоставлять высококвалифицированным специалистам вид на жительство, право на работу, а лучшим из них - гражданство.

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По его словам, планируется в течение семи лет повышение квалификации около 200 тысяч инженерно-технических работников ОПК. «Кадры решают все», - подчеркнул Д.Рогозин и добавил, что зарплаты в отрасли будут увеличиваться.

Вице-премьер заявил, что России нужна полезная трудовая миграция, а не «полчища нелегалов».