КНДР строит огромные баррикады на границе с Южной Кореей

Китайский телеканал Beijing TV выпустил репортаж, показывающий, как военные сооружают огромные бетонные колонны на приграничной территории. По мнению телеканала, укрепления будут сдерживать танки и другую военную технику Южной Кореи в случае начала военных действий.

Телеканал отметил, что сооружение противотанковых баррикад является далеко не обыденным делом для северокорейцев, предположив, что руководство КНДР готовится к войне, сообщает Росбалт.

На прошлой неделе государственный комитет обороны КНДР представил список условий для ведения диалога с Южной Кореей и США, среди которых "вывод всех ядерных средств из региона" Корейского полуострова. Южная Корея и США назвали эти требования абсурдными.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке страны сообщали, что в начале апреля КНДР переместила две ракеты средней дальности "Мусудан" и установила семь мобильных пусковых установок в Вонсане и провинции Южная Хамген на восточном побережье. В случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан" Пхеньян может произвести одновременный пуск ракет типа "Скад" и "Нодон".