Мадуро официально стал президентом Венесуэлы

Новый глава государства поклялся с конституцией в руках рядом с портретами Симона Боливара и Уго Чавеса в верности народу страны, по информации местного телевидения сообщают РИА Новости.

"Я клянусь сегодня, 19 апреля, наследием Освободителя (Симона Боливара), Богом, народом Венесуэлы и вечной памятью Уго Чавеса, что исполню конституцию и законы республики в ранге президента, чтобы построить счастливую, независимую и социалистическую родину для всех!" - сказал Мадуро.

Церемония прошла в здании Национальной ассамблеи страны под руководством главы парламента Диосдадо Кабельо, который отметил, что народ обещал Чавесу победить - и добился победы на выборах. Мадуро набрал по итогам голосования 50,7% голосов, его соперник Энрике Каприлес - 48,9%.

"Демократия в Венесуэле становится все более сознательной и сильной, что позволяет стране идти вперед", - заметил Кабельо.

По итогам церемонии Мадуро была вручена президентская трехцветная лента и сыгран гимн Венесуэлы. Сейчас Мадуро начал свое первое обращение к нации в ранге официально вступившего в должность президента страны.