Второй день выборов президента Италии не принес результата
Четвертый тур голосования, как и предыдущие три раунда, закончился безрезультатно, ни одному из кандидатов так и не удалось получить абсолютного большинства голосов.
Как передает РИА Новости, семилетний мандат действующего главы государства Джорджо Наполитано истекает 15 мая. Выборы нового президента, которые проводятся тайным голосованием, начались вчера на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех областей страны. Всего в голосовании имеют право принять участие 1007 выборщиков. Если в первых трех турах кандидатам для избрания необходимо было набрать большинство в две трети голосов участников собрания, то есть 672 голоса, то начиная с четвертого тура, им достаточно получить абсолютное большинство в 504 голоса.
Перед началом четвертого тура лидер партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони заявил, что его партия не будет участвовать в голосовании. К ним присоединились союзники из "Лиги Севера". Таким образом, в голосовании не участвовали около 300 человек. Обе политические силы выступили категорически против кандидатуры бывшего премьер-министра Италии, экс-председателя Европейской комиссии Романо Проди, которого в пятницу официально выдвинула Демократическая партия, располагающая крупнейшей фракцией в парламенте.
Тем не менее, именно Р.Проди стали лидером по итогам четвертого тура голосования. Известный политик получил 395 голосов выборщиков в свою поддержку. При этом в предыдущем туре за него проголосовали всего 22 человека.
Второе место занял популярный в левых кругах юрист и политик Стефано Родота (213 голосов), выдвинутый сторонниками знаменитого блогера, идеолога общественного "Движения 5 звезд" Беппе Грилло. В трех предыдущих турах он получал соответственно 240, 230 и 250 голосов. Третий результат показала глава МВД Аннамария Канчеллиери (78 голосов), чью кандидатуру в пятницу предложили центристы во главе с уходящим премьером Марио Монти.
Председатель Палаты депутатов Лаура Болдрини официально объявила, что пятый раунд голосования состоится завтра.