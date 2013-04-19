При взрыве в Техасе погибло 14 человек

По информации мэра города Вест Томми Муски, в результате инцидента погибли, по меньшей мере, четыре врача "скорой помощи", неизвестна судьба как минимум пяти пожарных. Ранее сообщалось о гибели в результате взрыва шестерых пожарных и двух медиков, сообщает РИА Новости.

По словам представителей местной полиции, ситуация на заводе все еще остается опасной, так как там по-прежнему присутствует большое количество взрывоопасных веществ.

Сильный взрыв на заводе в ночь на четверг разрушил почти 100 построек в Весте, население которого составляет 2,8 тысячи человек.

Число пострадавших превысило 200 человек, по меньшей мере трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный портал KWTX. Около 100 из них госпитализированы в медицинский центр Hillcrest, 68 - в лечебный центр Providence, около 40 лечатся в региональном госпитале Hill в Хиллсборо, девять пострадавших доставлены в госпиталь Parkland в Далласе. Остальные, получившие легкие ранения, отпущены домой.

Среди пострадавших по меньшей мере трое детей.

У раненых в основном ожоги, переломы, рваные раны, повреждения головы, нарушения органов дыхания, отмечают врачи.