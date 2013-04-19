В Польше распродают вокзалы

Об этом сообщает профильный портал Rynek Kolejowy cо ссылкой на вице-президента правления PKP Петра Чижковича.

Издание отмечает, что компания уже определила, какие вокзалы и дальше будут выполнять свою функцию, а какие будут переданы органам местной власти, проданы или демонтированы. По данным портала, ко второй группе отнесены 2 тысячи вокзалов, которые не используются по своему назначению.

"Те объекты, которые не будут использоваться как вокзалы, будут либо переданы органам самоуправления на другие цели, либо проданы в рамках программы "Вокзал в собственность", которую мы начали в прошлом году (в нее включены 60 вокзалов), либо будут физически ликвидированы из-за того, что их функционирование только увеличивает наши расходы", - отметил П.Чижкович, добавив при этом, что данная программа рассчитана на несколько лет.

Rynek Kolejowy называет проблемой при передаче вокзалов органам местного самоуправления нормы законодательства, которые не позволяют РКР отдать объект бесплатно без гарантии сохранения функций по обслуживанию пассажиров.

В то же время портал отмечает, что РКР в 2011 году передала органам самоуправления 58 вокзалов в сравнении с 10 в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года РКР сообщала о намерении передать органам местного самоуправления около 800 железнодорожных вокзалов, что должно позволить ей сэкономить средства, а местным властям получить объекты для использования их в других целях.

Cправка УНИАН. Из 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов в Польше только 600 полностью выполняют свои функции. Поезда делают остановки на 900 вокзалах, но на 300 из них отсутствуют билетные кассы и залы ожидания.

Под данным РКР, содержание одного вокзала, в зависимости от его размера, обходится в сумму от одного до нескольких десятков миллионов долларов в год.

Правительство Польши создало группу компаний PKP в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации.